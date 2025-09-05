Не самое главное: Путин высказался о роли денег в реализации масштабных проектов

Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации крупных проектов ключевым фактором успеха является не столько финансирование, сколько эффективная организация работы. Такое мнение глава РФ высказал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос об источниках финансирования масштабных энергетических проектов на Дальнем Востоке.

«Деньги важная вещь, но не главная. Главное — правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействия структур, которые должны решать общую задачу», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что успех любого масштабного проекта, включая энергетические инициативы на Дальнем Востоке, зависит в первую очередь от грамотного управления и чёткой координации. По словам президента, критически важным является точное определение стратегических приоритетов и налаживание конструктивного взаимодействия между всеми структурами и ведомствами.

Глава государства признал, что финансовые ресурсы представляют собой существенный и необходимый элемент, однако именно организационная составляющая и слаженная работа всех участников процесса играют решающую роль в достижении конечного результата. Этот системный подход, как отметил Путин, особенно важен при реализации комплексных проектов в стратегически значимых регионах страны.