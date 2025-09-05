Путин: Решение Китая ввести безвиз для россиян было неожиданным, это знак дружбы
Решение Китая об отмене визового режима для российских граждан стало неожиданным и высоко ценимым жестом дружбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
Путин — о решении Китая ввести безвиз для россиян. Видео © Life.ru
«Это знак дружбы, который мы высоко ценим, и это будет способствовать достаточно резкому увеличению взаимных поездок, созданию условий для бизнеса и сближению двух стран», — заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что это решение было неожиданным. Российская сторона ответит на этот шаг зеркально, обеспечив полную взаимность в безвизовом режиме.
Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян. О решении объявило Министерство иностранных дел КНР на фоне переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sittirak Jadlit