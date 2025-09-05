Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 06:15

Путин допустил объединение платёжных инструментов РФ и Китая для туристов

Россия и Китай активно работают над совершенствованием системы взаимных расчётов, и процесс находится под контролем центральных банков обеих стран. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Система расчётов (между РФ и Китая — прим. Life.ru) требует совершенствования, мы занимаемся этим напряжённо. Работают финансовые учреждения самого высокого уровня. Я не хочу создавать своими комментариями сложностей для будущих решений», — сказал он.

При этом президент допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.

«Есть, конечно, возможности использования нашей карты «МИР», это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран», — добавил он.

Ранее Путин объявил о введении безвизового режима для граждан КНР, отметив, что это решение стало зеркальным ответом на аналогичное решение китайского правительства. Президент подчеркнул значимость инициативы китайской стороны и подтвердил, что российское правительство поддержит её для облегчения визовых процедур между странами.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
