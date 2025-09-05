«Медведь — он и есть медведь»: Путин ответил на вопрос о месте России в союзе с Китаем и Индией
Картинка дружбы к саммиту ШОС в первоначальном варианте. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev
Президент РФ Владимир Путин в шутливой манере подчеркнул уникальность и самодостаточность России в контексте её партнёрства с крупнейшими азиатскими державами. Заявление главы страны прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума, когда его спросили о роли «русского медведя» в отношениях с Китаем и Индией.
«Медведь — он и есть медведь», — иронично заметил Путин.
Вопрос касался ставшей вирусной картинки, на которой символ России запечатлён вместе с китайской пандой и бенгальским тигром. Отвечая на вопрос о роли РФ в этом формате, президент указал, что Россия является сильной, независимой и суверенной державой, которая не нуждается в чётком определении своей «роли» или «места» в каком-либо условном альянсе.
Напомним, на днях Путин посетил саммит ШОС в Китае, где провёл встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кстати, 1 сентября анонсировалось, что Россия поставит рекорд по экспорту удобрений в эти две азиатские страны.