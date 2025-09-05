Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:03

«Медведь — он и есть медведь»: Путин ответил на вопрос о месте России в союзе с Китаем и Индией

Путин высказался о месте РФ в союзе с Индией и КНР: Медведь — он и есть медведь

Картинка дружбы к саммиту ШОС в первоначальном варианте. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev

Картинка дружбы к саммиту ШОС в первоначальном варианте. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev

Президент РФ Владимир Путин в шутливой манере подчеркнул уникальность и самодостаточность России в контексте её партнёрства с крупнейшими азиатскими державами. Заявление главы страны прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума, когда его спросили о роли «русского медведя» в отношениях с Китаем и Индией.

«Медведь — он и есть медведь», — иронично заметил Путин.

Вопрос касался ставшей вирусной картинки, на которой символ России запечатлён вместе с китайской пандой и бенгальским тигром. Отвечая на вопрос о роли РФ в этом формате, президент указал, что Россия является сильной, независимой и суверенной державой, которая не нуждается в чётком определении своей «роли» или «места» в каком-либо условном альянсе.

Кирилл Дмитриев обновил «картинку дружбы», добавив США к компании России, Китая и Индии
Кирилл Дмитриев обновил «картинку дружбы», добавив США к компании России, Китая и Индии

Напомним, на днях Путин посетил саммит ШОС в Китае, где провёл встречи с лидером КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кстати, 1 сентября анонсировалось, что Россия поставит рекорд по экспорту удобрений в эти две азиатские страны.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Индия
  • Дальний Восток
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar