«Медведь — он и есть медведь»: Путин ответил на вопрос о месте России в союзе с Китаем и Индией

Президент РФ Владимир Путин в шутливой манере подчеркнул уникальность и самодостаточность России в контексте её партнёрства с крупнейшими азиатскими державами. Заявление главы страны прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума, когда его спросили о роли «русского медведя» в отношениях с Китаем и Индией.

«Медведь — он и есть медведь», — иронично заметил Путин.

Вопрос касался ставшей вирусной картинки, на которой символ России запечатлён вместе с китайской пандой и бенгальским тигром. Отвечая на вопрос о роли РФ в этом формате, президент указал, что Россия является сильной, независимой и суверенной державой, которая не нуждается в чётком определении своей «роли» или «места» в каком-либо условном альянсе.