4 сентября, 15:32

Кирилл Дмитриев обновил «картинку дружбы», добавив США к компании России, Китая и Индии

Глава РФПИ дополнил картинку дружбы ШОС изображением символа США

Дмитриев добавил образ США в картинку дружбы к саммиту ШОС. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обновил символическое изображение, посвящённое саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавив на него орла — символ США. Картинку он опубликовал в социальной сети X.

Спецпредставитель президента России разместил обновлённую версию «картинки дружбы», где каждая страна представлена в виде национального животного. Тигр символизирует Индию, медведь — Россию, панда — Китай, а орёл — США. Примечательно, что в первоначальной версии поста от 1 сентября образ Штатов отсутствовал.

Картинка дружбы к саммиту ШОС в первоначальном варианте. Фото © Х / Kirill A. Dmitriev

«Представьте», — сопроводил публикацию Дмитриев.

Путин: ШОС задумана не для участия в противостояниях

Ранее сообщалось, что в ходе саммита в Китае лидеры стран ШОС решили учредить Банк развития. Президент США Дональд Трамп боялся создания Банка, поскольку это может стать началом процесса дедолларизации и появления у его оппонентов совместной платёжной системы. В то время как сам Трамп пытается оказать давление на мировую экономику с помощью пошлин.

