Спецпредставитель президента России разместил обновлённую версию «картинки дружбы», где каждая страна представлена в виде национального животного. Тигр символизирует Индию, медведь — Россию, панда — Китай, а орёл — США. Примечательно, что в первоначальной версии поста от 1 сентября образ Штатов отсутствовал.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита в Китае лидеры стран ШОС решили учредить Банк развития. Президент США Дональд Трамп боялся создания Банка, поскольку это может стать началом процесса дедолларизации и появления у его оппонентов совместной платёжной системы. В то время как сам Трамп пытается оказать давление на мировую экономику с помощью пошлин.