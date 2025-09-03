Путин: ШОС задумана не для участия в противостояниях

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не собирается вступать ни в какие противостояния. Все обсуждения, которые ведутся внутри организации, направлены на сотрудничество, а не на то, чтобы кого-то обскакать, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги своей поездки в Китай.

По словам президента, ШОС создана не для конфронтаций, а за четыре дня ни разу не поднимались подобные темы.

«Всё настроено на работу с позитивным заделом. Мы думаем не о том, как бы кого обставить и обыграть. Мы просто думаем о том, как организовать свою собственную работу наилучшим образом», — указал глава государства.