Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:27

Путин: ШОС задумана не для участия в противостояниях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не собирается вступать ни в какие противостояния. Все обсуждения, которые ведутся внутри организации, направлены на сотрудничество, а не на то, чтобы кого-то обскакать, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги своей поездки в Китай.

По словам президента, ШОС создана не для конфронтаций, а за четыре дня ни разу не поднимались подобные темы.

«Всё настроено на работу с позитивным заделом. Мы думаем не о том, как бы кого обставить и обыграть. Мы просто думаем о том, как организовать свою собственную работу наилучшим образом», указал глава государства.

Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС
Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС

А вот некоторые всё же считают, что они уже противостоят ШОС и проигрывают в этой гонке. Ранее президент Финляндии Стубб предупредил, что Запад рискует потерпеть крупное стратегическое поражение из-за бурного развития Шанхайской организации сотрудничества.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ШОС
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar