Президент Финляндии Стубб предупредил Запад о риске проиграть ШОС
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западным странам грозит стратегическое поражение в противостоянии со странами Шанхайской организации сотрудничества, если они не наладят более тесное партнёрство с государствами Глобального Юга. Своё предупреждение к миру он озвучил на совместной встрече с главой Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию которой организовала канцелярия финского президента.
«То, что мы уже долгое время видим насчёт ШОС, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И моё послание не только моим европейским коллегам, но особенно ЕС и США, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — сказал Стубб на пресс-конференции в Хельсинки.
Ранее Александр Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.