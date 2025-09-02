«‎Мы проиграем эту игру!» Напуганный Стубб разразился посланием ко всему миру из-за ШОС

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западным странам грозит стратегическое поражение в противостоянии со странами Шанхайской организации сотрудничества, если они не наладят более тесное партнёрство с государствами Глобального Юга. Своё предупреждение к миру он озвучил на совместной встрече с главой Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию которой организовала канцелярия финского президента.

«То, что мы уже долгое время видим насчёт ШОС, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И моё послание не только моим европейским коллегам, но особенно ЕС и США, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру», — сказал Стубб на пресс-конференции в Хельсинки.