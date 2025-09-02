«‎Сумасшедший» Стубб нарывается на скандал новым выпадом о победе Финляндии в войне с СССР

Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году, поскольку стране удалось остаться на карте мира и сохранить суверенитет. Такое мнение высказал финский президент Александр Стубб в интервью изданию Economist.

«Мы всё ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сделал вывод политик.

Стубб уже на встрече с президентом США и европейскими политиками в Белом доме начал проталкивать тему о том, что Украина не проиграла, если государство в итоге не стёрто с лица Земли. В пример он ставил Финляндию 1944-го года, однако затем ему пришлось оправдываться за такое сравнение.