Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:53

«‎Сумасшедший» Стубб нарывается на скандал новым выпадом о победе Финляндии в войне с СССР

Стубб: Финляндия победила в войне с СССР, сохранив свою независимость

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году, поскольку стране удалось остаться на карте мира и сохранить суверенитет. Такое мнение высказал финский президент Александр Стубб в интервью изданию Economist.

«Мы всё ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — сделал вывод политик.

Стубб уже на встрече с президентом США и европейскими политиками в Белом доме начал проталкивать тему о том, что Украина не проиграла, если государство в итоге не стёрто с лица Земли. В пример он ставил Финляндию 1944-го года, однако затем ему пришлось оправдываться за такое сравнение.

«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине
«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине

Ранее Александр Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он уверен, что страны восстановят диалог и вновь начнут сотрудничать, поскольку для соседей это естественно.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar