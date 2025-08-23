«У нас будет будущее»: Президент Финляндии заявил о намерении заново построить отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности восстановления отношений с Россией после завершения специальной военной операции на Украине. Своё заявление он сделал в ходе интервью национальному телерадиовещателю Yle.

«Как я всегда подчёркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за конфликта. Но когда-нибудь, когда это закончится, новые отношения обязательно будут построены», — заявил финский лидер.

Он уточнил, что Хельсинки будет выстраивать новые отношения с Москвой исключительно с практичных и прагматичных позиций.

К слову, отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились в последние годы, особенно после вступления этой страны в НАТО, которое российская сторона назвала ошибочным шагом, не отвечающим интересам национальной безопасности самой Финляндии. Дополнительной точкой напряжения стало решение финских властей о полном закрытии границы с Россией под предлогом якобы направляемого Москвой потока мигрантов.