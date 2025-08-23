Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:35

«У нас будет будущее»: Президент Финляндии заявил о намерении заново построить отношения с Россией

Стубб: Отношения Финляндии и России будут заново строиться после завершения СВО

Александр Стубб. Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT

Александр Стубб. Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности восстановления отношений с Россией после завершения специальной военной операции на Украине. Своё заявление он сделал в ходе интервью национальному телерадиовещателю Yle.

«Как я всегда подчёркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за конфликта. Но когда-нибудь, когда это закончится, новые отношения обязательно будут построены», — заявил финский лидер.

Он уточнил, что Хельсинки будет выстраивать новые отношения с Москвой исключительно с практичных и прагматичных позиций.

К слову, отношения между РФ и Финляндией значительно ухудшились в последние годы, особенно после вступления этой страны в НАТО, которое российская сторона назвала ошибочным шагом, не отвечающим интересам национальной безопасности самой Финляндии. Дополнительной точкой напряжения стало решение финских властей о полном закрытии границы с Россией под предлогом якобы направляемого Москвой потока мигрантов.

«Хитрость срабатывает»: Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его от неприятностей
«Хитрость срабатывает»: Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его от неприятностей

Ранее Александр Стубб заявил о значительном прогрессе в деле разрешения украинского кризиса. По его словам, за последние 14 дней были достигнуты результаты, которые превосходят все успехи, достигнутые за предыдущие три с половиной года.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Александр Стубб
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar