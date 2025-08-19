Стубб заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб отметил значительный рывок в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, результаты, достигнутые за последние две недели, превзошли достижения предыдущих трёх с половиной лет.

На встрече с европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом он подчеркнул, что переговоры позволили продвинуться в вопросах прекращения боевых действий и создания условий для стабильного диалога.

«Думаю, за последние две недели мы, вероятно, добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года», — сказал Стубб.