Стубб заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb
Президент Финляндии Александр Стубб отметил значительный рывок в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, результаты, достигнутые за последние две недели, превзошли достижения предыдущих трёх с половиной лет.
На встрече с европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом он подчеркнул, что переговоры позволили продвинуться в вопросах прекращения боевых действий и создания условий для стабильного диалога.
«Думаю, за последние две недели мы, вероятно, добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года», — сказал Стубб.
А ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на прекращение огня на Украине ещё до следующей встречи. По его словам, он не может представить новый раунд переговоров без этого. Он также призвал усилить давление на Россию. Мерц заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла продуктивно, однако дальнейшие шаги будут более сложными.