«Хитрость срабатывает»: Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова спас его от неприятностей

Президент Финляндии Александр Стубб поделился историей из своей поездки в Россию, когда наличие в его телефоне номера главы российского МИД Сергея Лаврова оказалось решающим для его безопасности. Об этом случае стало известно благодаря телеканалу Yle, который ссылается на новую книгу финского лидера.

Инцидент произошёл во времена, когда Стубб был главой МИД Финляндии и возвращался из поездки в Сибирь. При этом у него не оказалось с собой необходимых документов, из-за чего сотрудники аэропорта хотели его задержать.

«Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — цитирует Yle отрывок из мемуаров Стубба «Треугольник власти».