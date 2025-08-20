Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 10:46

Стубб затеял игры с разумом американцев после ада со сравнением Украины и Финляндии 1944-го

Президент Финляндии Стубб призвал США представить потерю Флориды и ещё 5 штатов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб после встречи с американским и европейскими лидерами в Белом доме предложил американцам мысленно представить потерю таких штатов, как Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, чтобы лучше понять ситуацию на Украине. Это заявление было сделано с целью проиллюстрировать его взгляд на текущий конфликт.

«Для американской аудитории лучший способ это объяснить – представить, что Россия сейчас требует у Украины такую часть территории, как если бы вы отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, даже Вирджинию, а потом приблизились к Мэриленду», – высказался Стубб.

«Ад»: Захарова возмутилась словами президента Финляндии о Московском перемирии 1944 года
После встречи в Белом доме Стуббу пришлось оправдываться за сравнение Украины с Финляндией 1944 года. Он заверил, что не подразумевал необходимость территориальных уступок со стороны Незалежной. Также финский президент заявил о существенном прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что результаты, достигнутые за последние две недели, оказались значительнее, чем за предыдущие три с половиной года.

Наталья Афонина
