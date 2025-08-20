Президент Финляндии Александр Стубб после встречи с американским и европейскими лидерами в Белом доме предложил американцам мысленно представить потерю таких штатов, как Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, чтобы лучше понять ситуацию на Украине. Это заявление было сделано с целью проиллюстрировать его взгляд на текущий конфликт.