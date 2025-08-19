Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывание президента Финляндии Александра Стубба, проведшего параллель между возможным урегулированием украинского конфликта и Московским перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Эти слова прозвучали в понедельник во время встречи президента США Дональда Трампа с главами европейских государств. Захарова охарактеризовала заявление финского лидера как «адское».

На встрече в Белом доме, где присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский, Стубб выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено к 2025 году, аналогично тому, как это произошло в 1944-м. Захарова в своём Telegram-канале задалась вопросом, осознаёт ли финский президент всю глубину кощунственности своих слов.

Она напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе в союзе с нацистской Германией, и была причастна к блокаде Ленинграда, а также созданию концлагерей на оккупированных советских землях. По её словам, тот «опыт взаимодействия», на который сослался Стубб, был связан с сотрудничеством с Третьим рейхом и военными преступлениями против гражданского населения.

Захарова подчеркнула, что в 1944 году Финляндия действительно пересмотрела свою позицию, подписав Московское перемирие, однако это произошло лишь под натиском Красной Армии, которая к тому времени перешла в решительное наступление против Германии и её сателлитов. Она добавила, что если Стубб намерен следовать примеру 1944 года, то ему следует выступить против своих недавних союзников-нацистов и начать борьбу против киевского режима.

Московское перемирие было подписано 19 сентября 1944 года Финляндией с одной стороны и СССР с Великобританией, действовавшими от имени стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией, с другой стороны. Оно фактически завершило Советско-финскую войну 1941—1944 гг. Состояние войны завершил Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году.