«Ад»: Захарова возмутилась словами президента Финляндии о Московском перемирии 1944 года
Захарова назвала адом сравнение Стуббом Украины и Финляндии в 1944 году
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывание президента Финляндии Александра Стубба, проведшего параллель между возможным урегулированием украинского конфликта и Московским перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Эти слова прозвучали в понедельник во время встречи президента США Дональда Трампа с главами европейских государств. Захарова охарактеризовала заявление финского лидера как «адское».
На встрече в Белом доме, где присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский, Стубб выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено к 2025 году, аналогично тому, как это произошло в 1944-м. Захарова в своём Telegram-канале задалась вопросом, осознаёт ли финский президент всю глубину кощунственности своих слов.
Она напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе в союзе с нацистской Германией, и была причастна к блокаде Ленинграда, а также созданию концлагерей на оккупированных советских землях. По её словам, тот «опыт взаимодействия», на который сослался Стубб, был связан с сотрудничеством с Третьим рейхом и военными преступлениями против гражданского населения.
Захарова подчеркнула, что в 1944 году Финляндия действительно пересмотрела свою позицию, подписав Московское перемирие, однако это произошло лишь под натиском Красной Армии, которая к тому времени перешла в решительное наступление против Германии и её сателлитов. Она добавила, что если Стубб намерен следовать примеру 1944 года, то ему следует выступить против своих недавних союзников-нацистов и начать борьбу против киевского режима.
Московское перемирие было подписано 19 сентября 1944 года Финляндией с одной стороны и СССР с Великобританией, действовавшими от имени стран, находящихся в состоянии войны с Финляндией, с другой стороны. Оно фактически завершило Советско-финскую войну 1941—1944 гг. Состояние войны завершил Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году.
Напомним, на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент Финляндии выразил оптимизм в отношении урегулирования конфликта, ссылаясь на опыт Финляндии в 1944 году. Однако впоследствии, отвечая на вопрос журналиста о том, подразумевал ли он, что Украина должна пойти на территориальные уступки по аналогии с Финляндией, Стубб категорически это опроверг.