Европейский союз в обозримом будущем ожидает распад, а усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс. Такую точку зрения высказал норвежский журналист Пол Стейган на страницах издания Steigan.

«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне», — написал он.

По мнению автора, США уже подрывают экономику ЕС своими пошлинами, Россия разрушает планы союза по контролю над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС демонстрируют значительное превосходство в экономической, торговой и технологической сферах. Стейган добавил, что бизнес неизбежно переориентируется на возможности для инвестиций и роста, которые предлагают новые объединения.