Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС
Steigan: Евросоюз не переживёт усиление БРИКС и ШОС и распадётся
Европейский союз в обозримом будущем ожидает распад, а усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс. Такую точку зрения высказал норвежский журналист Пол Стейган на страницах издания Steigan.
«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне», — написал он.
По мнению автора, США уже подрывают экономику ЕС своими пошлинами, Россия разрушает планы союза по контролю над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС демонстрируют значительное превосходство в экономической, торговой и технологической сферах. Стейган добавил, что бизнес неизбежно переориентируется на возможности для инвестиций и роста, которые предлагают новые объединения.
«Если вы думаете, что ЕС это переживёт, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн», — иронично заключил он.
Ранее схожее мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он считает, что соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», которого достигли Россия и Китай, предопределило будущее Европы. Доступный российский газ, на котором некогда был заложен фундамент мощнейших экономик ЕС, теперь будет идти в Поднебесную.