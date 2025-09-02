Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 16:25

Никакого будущего: Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС

Steigan: Евросоюз не переживёт усиление БРИКС и ШОС и распадётся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / garmoncheg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / garmoncheg

Европейский союз в обозримом будущем ожидает распад, а усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс. Такую точку зрения высказал норвежский журналист Пол Стейган на страницах издания Steigan.

«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне»,написал он.

По мнению автора, США уже подрывают экономику ЕС своими пошлинами, Россия разрушает планы союза по контролю над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС демонстрируют значительное превосходство в экономической, торговой и технологической сферах. Стейган добавил, что бизнес неизбежно переориентируется на возможности для инвестиций и роста, которые предлагают новые объединения.

«Если вы думаете, что ЕС это переживёт, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн», — иронично заключил он.

Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС
Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС

Ранее схожее мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он считает, что соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», которого достигли Россия и Китай, предопределило будущее Европы. Доступный российский газ, на котором некогда был заложен фундамент мощнейших экономик ЕС, теперь будет идти в Поднебесную.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • ШОС
  • БРИКС
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar