Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС
Экономист Зайнуллин: Венгрия останется без права вето, если проиграет иск к ЕС
Венгрия рискует де-факто лишиться права вето в Европейском союзе из-за спора вокруг российских активов. Об этом РИА «Новости» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Поводом для такой оценки стал иск Будапешта к Совету ЕС и Европейскому фонду мира, в котором Венгрия оспаривает решение об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Экономист полагает, что в случае проигрыша Венгрии в суде возникнет опасный прецедент, ведущий к фактической утрате страной права вето.
Перспективы успеха данного дела эксперт находит весьма сомнительными. Он добавил, что Брюссель в последнее время открыто игнорирует национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право.
Напомним, Венгрия подала в суд на институты ЕС, оспаривая механизм финансирования военной помощи Украине. Иск направлен против Совета ЕС и Европейского фонда мира и касается их решений, разрешающих использовать доходы от замороженных российских активов (порядка €200 млрд) для поставок вооружений Киеву. Будапешт оспаривает легитимность этих шагов, утверждённых в мае 2024 и феврале 2025 года соответственно.