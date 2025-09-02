Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС

Венгрия рискует де-факто лишиться права вето в Европейском союзе из-за спора вокруг российских активов. Об этом РИА «Новости» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Поводом для такой оценки стал иск Будапешта к Совету ЕС и Европейскому фонду мира, в котором Венгрия оспаривает решение об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Экономист полагает, что в случае проигрыша Венгрии в суде возникнет опасный прецедент, ведущий к фактической утрате страной права вето.

Перспективы успеха данного дела эксперт находит весьма сомнительными. Он добавил, что Брюссель в последнее время открыто игнорирует национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право.