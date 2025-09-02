Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 16:09

Право вето под вопросом: Стало известно, чем для Венгрии чреват иск со стороны ЕС

Экономист Зайнуллин: Венгрия останется без права вето, если проиграет иск к ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Венгрия рискует де-факто лишиться права вето в Европейском союзе из-за спора вокруг российских активов. Об этом РИА «Новости» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Поводом для такой оценки стал иск Будапешта к Совету ЕС и Европейскому фонду мира, в котором Венгрия оспаривает решение об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Экономист полагает, что в случае проигрыша Венгрии в суде возникнет опасный прецедент, ведущий к фактической утрате страной права вето.

Перспективы успеха данного дела эксперт находит весьма сомнительными. Он добавил, что Брюссель в последнее время открыто игнорирует национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право.

«Мы не позволим»: В Венгрии отреагировали на подготовку нового пакета антироссийских санкций
«Мы не позволим»: В Венгрии отреагировали на подготовку нового пакета антироссийских санкций

Напомним, Венгрия подала в суд на институты ЕС, оспаривая механизм финансирования военной помощи Украине. Иск направлен против Совета ЕС и Европейского фонда мира и касается их решений, разрешающих использовать доходы от замороженных российских активов (порядка €200 млрд) для поставок вооружений Киеву. Будапешт оспаривает легитимность этих шагов, утверждённых в мае 2024 и феврале 2025 года соответственно.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Венгрия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar