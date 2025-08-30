Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:18

«Мы не позволим»: В Венгрии отреагировали на подготовку нового пакета антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия не допустит санкций против российских поставщиков энергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Венгрия не позволит Евросоюзу вводить санкции против российских компаний, обеспечивающих её энергоресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

«Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в её энергоснабжении», — сказал он.

По его словам, на Венгрию оказывалось большое давление, чтобы блок поддержал новые ограничения, в том числе в области энергоснабжения.

«НАТО-лайт» и санкции против России: Зеленский назвал три желаемых блока гарантий безопасности
«НАТО-лайт» и санкции против России: Зеленский назвал три желаемых блока гарантий безопасности

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует утвердить 19-й пакет санкций против России уже в сентябре. После чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможны дополнительные первичные и вторичные санкции против России, если не состоится встреча российского лидера Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и экс-комика Владимира Зеленского.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar