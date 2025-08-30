«Мы не позволим»: В Венгрии отреагировали на подготовку нового пакета антироссийских санкций
Сийярто: Венгрия не допустит санкций против российских поставщиков энергии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00
Венгрия не позволит Евросоюзу вводить санкции против российских компаний, обеспечивающих её энергоресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.
«Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в её энергоснабжении», — сказал он.
По его словам, на Венгрию оказывалось большое давление, чтобы блок поддержал новые ограничения, в том числе в области энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует утвердить 19-й пакет санкций против России уже в сентябре. После чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможны дополнительные первичные и вторичные санкции против России, если не состоится встреча российского лидера Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и экс-комика Владимира Зеленского.