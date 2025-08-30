«Мы не позволим»: В Венгрии отреагировали на подготовку нового пакета антироссийских санкций

Венгрия не позволит Евросоюзу вводить санкции против российских компаний, обеспечивающих её энергоресурсами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

«Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в её энергоснабжении», — сказал он.