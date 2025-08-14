Еврокомиссия планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

Европейская комиссия намерена утвердить 19-й пакет ограничительных мер против России уже в сентябре. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

«Мы уже приняли 18 пакетов санкций против России, сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций и надеемся принять его в следующем месяце», — отметила она.

Представитель Еврокомиссии отказалась уточнять содержание готовящихся ограничений, сославшись на политику неразглашения до официального принятия. Отдельно Подеста опровергла сообщения СМИ о возможном смягчении санкций в случае перемирия на Украине. Она назвала подобные публикации спекуляциями, подчеркнув неизменность курса ЕС на сохранение давления на Москву.