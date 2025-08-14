Еврокомиссия планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG
Европейская комиссия намерена утвердить 19-й пакет ограничительных мер против России уже в сентябре. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.
«Мы уже приняли 18 пакетов санкций против России, сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций и надеемся принять его в следующем месяце», — отметила она.
Представитель Еврокомиссии отказалась уточнять содержание готовящихся ограничений, сославшись на политику неразглашения до официального принятия. Отдельно Подеста опровергла сообщения СМИ о возможном смягчении санкций в случае перемирия на Украине. Она назвала подобные публикации спекуляциями, подчеркнув неизменность курса ЕС на сохранение давления на Москву.
«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, всё остальное — чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й», — сказала Подеста.
Напомним, 19 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, значительно расширив перечень ограничительных мер. Под новые санкции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. Ключевым решением стало дальнейшее снижение потолка цен на российскую нефть. По оценкам экспертов, убытки ЕС от антироссийских санкций превысили 1 трлн евро.