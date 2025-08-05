Экономические потери Евросоюза от разрыва сотрудничества с Россией превысили 1 трлн евро. Об этом заявила политолог Ирина Давидян, член экспертного клуба «Дигория».

«Потери Евросоюза представляют собой беспрецедентный экономический ущерб для региона. Эта цифра складывается из прямых и косвенных убытков, вызванных отказом от российских энергоносителей, разрывом торговых связей и последующей цепочкой кризисных явлений в экономике ЕС», — отметила эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По словам Давидян, наиболее серьёзный удар пришёлся на энергетический сектор. Резкий отказ от российских энергоносителей, которые до 2022 года покрывали около 40% потребностей ЕС в газе, спровоцировал глубокий кризис. Это привело к росту цен на энергоносители в 4-5 раз по сравнению с американскими и массовому закрытию энергоёмких производств, особенно в Германии.

Эксперт подчеркнула, что переход на альтернативные источники вроде американского СПГ оказался крайне затратным из-за неготовности инфраструктуры. Косвенные последствия включают рекордную инфляцию, подрыв покупательной способности и социальную напряжённость.

Санкции ухудшили энергетическую безопасность стран Евросоюза: они привели к росту цен на энергоносители, а также спровоцировали подрыв доверия граждан к собственным властям, резюмировала Давидян, отметив, что ограничительные меры против России в итоге нанесли значительный ущерб самой Европе.