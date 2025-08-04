Трамп пообещал ввести новые санкции, но отметил способность России их обходить

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести новые санкции в отношении России, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до 8 августа. При этом он признал, что у РФ получается сводить ущерб от рестрикций к минимуму.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удаётся их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами.