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2 августа, 01:12

Трамп: РФ хорошо справляется, но США всё равно готовы ужесточить санкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп отметил, что российское руководство уверенно справляется с наложенными санкциями. Несмотря на это, американская сторона готова рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Журналист спросил Трампа о возможных действиях, если к 8 августа стороны не достигнут соглашения по Украине.

«Мы введём санкции. Он (президент России Владимир Путин) очень хорошо справляется с санкциями, он умеет их обходить», — сказал Трамп.

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Напомним, 14 июля Трамп заявил о намерениях ввести стопроцентные импортные пошлины против России и её торговых партнёров, если стороны не найдут решение украинского кризиса в течение 50 дней. Позже он сократил этот срок до 10 дней, до восьмого августа. Однако американский лидер выразил сомнение в эффективности новых мер.

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Лия Мурадьян
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