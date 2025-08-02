Трамп: РФ хорошо справляется, но США всё равно готовы ужесточить санкции
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Президент США Дональд Трамп отметил, что российское руководство уверенно справляется с наложенными санкциями. Несмотря на это, американская сторона готова рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.
Журналист спросил Трампа о возможных действиях, если к 8 августа стороны не достигнут соглашения по Украине.
«Мы введём санкции. Он (президент России Владимир Путин) очень хорошо справляется с санкциями, он умеет их обходить», — сказал Трамп.
Напомним, 14 июля Трамп заявил о намерениях ввести стопроцентные импортные пошлины против России и её торговых партнёров, если стороны не найдут решение украинского кризиса в течение 50 дней. Позже он сократил этот срок до 10 дней, до восьмого августа. Однако американский лидер выразил сомнение в эффективности новых мер.