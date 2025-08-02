Трамп: РФ хорошо справляется, но США всё равно готовы ужесточить санкции

Президент США Дональд Трамп отметил, что российское руководство уверенно справляется с наложенными санкциями. Несмотря на это, американская сторона готова рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Журналист спросил Трампа о возможных действиях, если к 8 августа стороны не достигнут соглашения по Украине.