В Китае заявили о стойкости Путина перед санкциями Запада
Baijiahao: Путин удивил Запад реакцией на ультиматум Трампа
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Запад был застигнут врасплох реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Об этом сообщили китайские аналитики Baijiahao, статью которых перевели АБН24.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что Кремль «принял к сведению» заявление США. Эксперты из Китая подчёркивают, что Путин всегда сохранял твёрдость перед лицом санкций и сейчас не собирается отказываться от этой линии.
Напомним, 14 июля Трамп заявил о недовольстве действиями России и готовности ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если договорённость по Украине не будет достигнута за 50 дней. 29 июля республиканец сократил этот срок до 10 дней.