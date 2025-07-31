Запад был застигнут врасплох реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Об этом сообщили китайские аналитики Baijiahao, статью которых перевели АБН24.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что Кремль «принял к сведению» заявление США. Эксперты из Китая подчёркивают, что Путин всегда сохранял твёрдость перед лицом санкций и сейчас не собирается отказываться от этой линии.