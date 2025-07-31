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31 июля, 05:11
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В Китае заявили о стойкости Путина перед санкциями Запада

Baijiahao: Путин удивил Запад реакцией на ультиматум Трампа

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Запад был застигнут врасплох реакцией президента России Владимира Путина на сокращение срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа с 50 до 10 дней. Об этом сообщили китайские аналитики Baijiahao, статью которых перевели АБН24.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что Кремль «принял к сведению» заявление США. Эксперты из Китая подчёркивают, что Путин всегда сохранял твёрдость перед лицом санкций и сейчас не собирается отказываться от этой линии.

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Напомним, 14 июля Трамп заявил о недовольстве действиями России и готовности ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если договорённость по Украине не будет достигнута за 50 дней. 29 июля республиканец сократил этот срок до 10 дней.

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Тимур Хингеев
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