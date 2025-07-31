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Регион
31 июля, 13:22

Медведев: Россия столкнулась с 30 тысячами незаконных санкций

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Россия столкнулась с 30 тысячами незаконных санкций. Об этом зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил на «Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!»

«В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных незаконных санкций со стороны различных государств, которые приняты не в рамках международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а в одностороннем порядке», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что такая политика ведёт к дисбалансу всей системы мировой торговли. По его мнению, для противодействия необходимо укреплять горизонтальные связи между странами объединения БРИКС.

Медведев подчеркнул важность поощрения многосторонней торговли и налаживания её логистического и финансового обеспечения. Политик указал, что подобные санкционные меры представляют собой современный инструмент неоколониальной политики западных стран.

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Ранее в Китае заявили о стойкости президента России Владимира Путина перед санкциями Запада. Эксперты из КНР подчёркивают, что глава российского государства всегда сохранял твёрдость перед лицом западных ограничений и сейчас не собирается отказываться от этой линии.

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Алиса Хуссаин
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