Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о систематическом вмешательстве западных стран в электоральные процессы суверенных государств. Выступая на заседании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма», политик подверг резкой критике действия США и их союзников.

«Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств — членов Организации Объединённых Наций. Очевидно, что здесь доминирует западный мир — это и Соединённые Штаты Америки, их союзники по НАТО. Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках», — сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что западные страны во главе с США систематически нарушают суверенитет государств, навязывая собственные правила вместо международного права. В качестве примеров он привел давление на Венесуэлу во время выборов, а также протестные акции в Сербии, Белоруссии, Мозамбике и Пакистане.

По словам Медведева, современные «метрополии» стремятся к политическому монополизму, используя вмешательство в выборные процессы как инструмент влияния. Он отметил, что Россия последовательно фиксирует подобные случаи и готова противодействовать этим практикам через международные площадки.