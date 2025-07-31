Новое слово в неоколониальных замашках: Медведев заявил о вмешательстве Запада в выборы во всём мире
Медведев заявил о систематическом вмешательстве Запада в выборы по всему миру
Дмитрий Медведев и Дмитрий Чернышенко. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о систематическом вмешательстве западных стран в электоральные процессы суверенных государств. Выступая на заседании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма», политик подверг резкой критике действия США и их союзников.
«Регулярно отмечаем факты грубого вмешательства извне в суверенные дела государств — членов Организации Объединённых Наций. Очевидно, что здесь доминирует западный мир — это и Соединённые Штаты Америки, их союзники по НАТО. Излюбленным объектом вмешательства стали и электоральные процессы. Это некое новое слово в неоколониалистских замашках», — сказал Медведев.
Политик подчеркнул, что западные страны во главе с США систематически нарушают суверенитет государств, навязывая собственные правила вместо международного права. В качестве примеров он привел давление на Венесуэлу во время выборов, а также протестные акции в Сербии, Белоруссии, Мозамбике и Пакистане.
По словам Медведева, современные «метрополии» стремятся к политическому монополизму, используя вмешательство в выборные процессы как инструмент влияния. Он отметил, что Россия последовательно фиксирует подобные случаи и готова противодействовать этим практикам через международные площадки.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что странам, поддерживающим Россию, придётся сделать выбор между Вашингтоном и Москвой. В частности, это предупреждение касалось Китая, Индии и Бразилии. При этом, по данным СМИ, среди источников финансирования Грэма*, известного своей антироссийской позицией, числятся Пентагон и крупные американские компании, связанные с военно-промышленным комплексом.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.