Новость о достижении соглашения между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» предопределила дальнейшее развитие событий для Европы. Об этом в соцсети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов – «Силы Сибири – 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. По его словам, соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии. Кроме того, «Газпром» и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.