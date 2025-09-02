Мессенджер MAX
2 сентября, 09:11

Европе сообщили о «предрешённой судьбе» из-за одного шага России

Христофору: Слова Миллера о газе для КНР намекают на то, что судьба ЕС предрешена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Новость о достижении соглашения между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» предопределила дальнейшее развитие событий для Европы. Об этом в соцсети X заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надёжный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию», — написал он.

Журналист также отметил, что Монголия получит экономические преимущества от транспортировки энергоресурсов по своей территории.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов – «Силы Сибири – 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. По его словам, соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии. Кроме того, «Газпром» и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.

Наталья Демьянова
