Путин объявил, что Россия тоже вводит безвизовый режим для граждан Китая

Президент России Владимир Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая. Этот шаг последовал за аналогичным решением китайского правительства. Глава государства отметил значимость инициативы китайской стороны, подчеркнув, что российское правительство поддержит её зеркально.

«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР», — заявил Путин.