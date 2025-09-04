Путин объявил, что Россия тоже вводит безвизовый режим для граждан Китая
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Fragoso
Президент России Владимир Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая. Этот шаг последовал за аналогичным решением китайского правительства. Глава государства отметил значимость инициативы китайской стороны, подчеркнув, что российское правительство поддержит её зеркально.
«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР», — заявил Путин.
Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. Россияне смогут посещать Поднебесную без оформления виз сроком до 30 дней.