Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 15:36

Путин объявил, что Россия тоже вводит безвизовый режим для граждан Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Fragoso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Fragoso

Президент России Владимир Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая. Этот шаг последовал за аналогичным решением китайского правительства. Глава государства отметил значимость инициативы китайской стороны, подчеркнув, что российское правительство поддержит её зеркально.

«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР», — заявил Путин.

В АТОР рассказали, как изменится турпоток в Китай после отмены виз для россиян
В АТОР рассказали, как изменится турпоток в Китай после отмены виз для россиян

Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. Россияне смогут посещать Поднебесную без оформления виз сроком до 30 дней.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar