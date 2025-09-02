В АТОР рассказали, как изменится турпоток в Китай после отмены виз для россиян
АТОР: После отмены виз турпоток в материковую часть Китая увеличится на 30-40%
Обложка © freepik
После отмены виз для россиян при отсутствии эксцессов с прохождением паспортного контроля можно ожидать роста туристического потока на 30-40% в материковую часть Китая, уверен вице-президент АТОР Артур Мурадян. В свою очередь, члены Российского союза туриндустрии прогнозируют, что КНР перейдёт из категории «экзотики» в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для граждан РФ, конкурируя с Турцией и Таиландом.
Новые условия въезда снимут ключевой барьер — стоимость и сложность оформления виз, что особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха. Мурадян поддержал мнение коллег, что визовый фактор долгое время сдерживал туристов, несмотря на растущий интерес к Китаю.
Российский турбизнес давно подготовился к возможному росту турпотока: разработаны новые групповые и индивидуальные маршруты, расширяются партнёрства с китайскими коллегами, ведётся активное обучение гидов. Туроператоры ожидают не только увеличения популярности классического познавательного туризма в такие города, как Пекин и Шанхай, но и роста новых форматов: гастрономических туров, экотуризма, поездок на крупные международные выставки и бизнес-мероприятия.
Китай является экономически обоснованным направлением благодаря низким затратам на перевозки и относительно недорогому пребыванию там. Сложившееся мнение о дороговизне страны связано с дорогими экскурсионными программами, стоимость которых может достигать 300-400 тысяч рублей за путешествие. Собеседник RG.ru полагает, что если ограничиться такими форматами, как однодневные поездки в Гуанчжоу, Пекин или Шанхай, то расходы будут сопоставимы с путешествиями в Стамбул или Арабские Эмираты на 3-5 дней.
Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. Кстати, безвизовый режим распространяется и на граждан Поднебесной.