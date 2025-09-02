Стена, храм Неба, деликатесы: Life.ru составил маршрут по безвизовому Китаю с невероятными местами

Отмена виз между Россией и Китаем — это долгожданное событие, которого многие ждали последние два с половиной года, с тех пор как завершилась пандемия и вновь вырос турпоток за рубеж. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он добавил, что раньше поездка в Китай могла обойтись дорого уже на стадии оформления визы.

Китайская виза стоит довольно дорого. Записаться на приём в посольство не так просто. Общие расходы на визу, включая все сборы, составляют примерно 17 тысяч рублей. Если едут два человека, то уже 34 тысячи рублей. Что касается безвизового въезда для групп — тут есть нюансы. Все участники группы, например семья, должны лететь одним рейсом, в одни даты и останавливаться в одном отеле. Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России

Теперь поедут не только бизнесмены, но и туристы, которым нужны экскурсии, пляжи, лечение, а также в поездку отправятся одиночные путешественники и небольшие семьи из двух человек, отметил эксперт. Если вы собираетесь в Китай после отмены виз, обязательно стоит попробовать местные блюда, которые отражают богатство и разнообразие кухни этой страны, продолжил специалист. В первую очередь не пропустите пекинскую утку — она считается визитной карточкой столицы. В Пекине также стоит попробовать пельмени цзиньцзюнь, а в Шанхае вас порадует знаменитый хрустящий пекинский утёнок и свежие морепродукты.

По мнению Мкртчяна, следует также обязательно попробовать уличную еду в Гуанчжоу — там много деликатесов, таких как димсам и разнообразные морские блюда. В Чэнду — знаменитая сычуаньская кухня с острыми и ароматными блюдами, например острые креветки и сычуаньский суп. Что касается достопримечательностей, то в Пекине обязательно посетите Запретный город, храм Неба и Великую Китайскую стену, посоветовал эксперт. В Шанхае — прогуляйтесь по набережной Бунд, посмотрите на современный небоскрёб Shanghai Tower и посетите старинные кварталы Юйюань. В Гуанчжоу — обязательно сходите на рынок Цзюцзяньлу и полюбуйтесь на знаменитый храм Шамянь.

В Чэнду — не пропустите заповедник панды и местные чайные плантации. В Сиане — обязательно посмотрите на Терракотовую армию и древние городские стены. Планируя поездку, учтите, что каждая провинция и город славятся своими уникальными блюдами и достопримечательностями, поэтому лучше заранее составить маршрут, чтобы максимально погрузиться в культуру и насладиться всеми богатствами Китая, резюмировал собеседник Life.ru.