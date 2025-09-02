Опубликован список из 22 документов, подписанных за время визита Путина в Китай
Кремль: Россия и КНР подписали 22 документа за время визита Путина в Китай
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Кремль опубликовал список документов, которые были подписаны в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай. С документами можно ознакомиться на официальном сайте пресс-службы российского лидера.
В общей сложности делегации России и Поднебесной подписали 22 документа. Ниже приводим краткий список:
1. Здравоохранение и ветеринария
- Сотрудничество в области цифровой трансформации здравоохранения.
- Определение карантинных требований к экспорту северных оленей и сушеных пантов оленя в Китай.
2. Сельское хозяйство и развитие территорий
- Создание российско-китайских пилотных зон сельхозсотрудничества на Дальнем Востоке.
- План развития («дорожная карта») для острова Большой Уссурийский.
3. Наука, технологии и космос
- Стратегическое сотрудничество в области мирной атомной энергии («Росатом»).
- Установка российского научного прибора на китайский лунный аппарат «Чанъэ-7».
- Совместное финансирование научно-исследовательских проектов.
- Сотрудничество в области инноваций и космической деятельности.
4. Образование и исследования
- Создание Российско-китайского Института фундаментальных исследований (МГУ и Пекинский университет).
- Соглашения о сотрудничестве между МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и ведущими китайскими вузами (Пекинский университет, Университет Цинхуа).
5. Медиа и информационное сотрудничество
Серия меморандумов и стратегических соглашений между ведущими медиаорганизациями («Российская газета», ИТАР-ТАСС, Russia Today, «Национальная медиа группа») и их китайскими партнерами (Синьхуа, Жэньминь жибао, Медиакорпорация Китая).
6. Энергетика и бизнес
- Стратегическое сотрудничество между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.
- Соглашение о сотрудничестве между «Сбербанком» и Университетом Цинхуа в области инноваций.
- Сотрудничество в области пластической хирургии между медицинскими учреждениями двух стран.
Напомним, после посещения саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин поехал в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Принимая гостя, глава Поднебесной сказал, что «очень рад видеть старого друга» и подтвердил готовность отстаивать справедливость в мире бок о бок с Россией.