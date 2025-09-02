Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 12:53

Китаевед назвал самый дешёвый способ добраться из России в Китай

Китаевед Котков: Перелёт в Чэнду — самый простой маршрут в Китай для россиян

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Перелёт в город Чэнду является наиболее простым и дешёвым способом добраться из России в Китай. Об этом «Постньюс» сообщил китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Он добавил, что несмотря на введение пробного безвизового режима, россиянам следует подготовиться к языковому барьеру.

«Чэнду — это главный город провинции Сычуань. В него можно летать как через Владивосток, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. В последнее время Чэнду обрёл особенную популярность у российских туристов, которые используют его как транзит при поездках в Юго-Восточную Азию», — сказал Котков.

Эксперт отметил, что китайцы не очень успешны в освоении иностранных языков, поэтому туристам стоит воспользоваться электронными переводчиками. Чэнду как транспортный узел предлагает удобные стыковки для дальнейших путешествий по стране и региону, что делает его особенно привлекательным для транзитных пассажиров.

Безвизовый режим между Россией и Китаем распространяется и на граждан Поднебесной

Ранее Life.ru писал, что с 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян с загранпаспортом на год. Посещать КНР можно для бизнеса, туризма, встреч с родственниками или друзьями. Срок пребывания — до 30 дней.

Анастасия Никонорова
