Китаевед назвал самый дешёвый способ добраться из России в Китай

Перелёт в город Чэнду является наиболее простым и дешёвым способом добраться из России в Китай. Об этом «Постньюс» сообщил китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Он добавил, что несмотря на введение пробного безвизового режима, россиянам следует подготовиться к языковому барьеру.

«Чэнду — это главный город провинции Сычуань. В него можно летать как через Владивосток, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. В последнее время Чэнду обрёл особенную популярность у российских туристов, которые используют его как транзит при поездках в Юго-Восточную Азию», — сказал Котков.

Эксперт отметил, что китайцы не очень успешны в освоении иностранных языков, поэтому туристам стоит воспользоваться электронными переводчиками. Чэнду как транспортный узел предлагает удобные стыковки для дальнейших путешествий по стране и региону, что делает его особенно привлекательным для транзитных пассажиров.