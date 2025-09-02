Безвизовый режим между Россией и Китаем распространяется и на граждан Поднебесной
Титов: Соглашение о безвизовом режиме также распространяется на граждан КНР
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем также распространяется на граждан КНР. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов.
«Летать или ездить, если речь о Дальнем Востоке, в Китай россиянам можно без визы. Пребывание до 30 дней — по обычному загранпаспорту. Для китайцев в России, разумеется, порядок аналогичный», — сказал он в разговоре с журналистами.
Ранее сегодня стало известно, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный безвизовый режим для россиян с загранпаспортом. По новым правилам, граждане РФ смогут посетить КНР с целью бизнеса, туризма, а также для встречи с родственниками или друзьями. Срок безвиза составляет до 30 дней.