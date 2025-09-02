Безвизовый режим между Россией и Китаем распространяется и на граждан Поднебесной

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем также распространяется на граждан КНР. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов.

«Летать или ездить, если речь о Дальнем Востоке, в Китай россиянам можно без визы. Пребывание до 30 дней — по обычному загранпаспорту. Для китайцев в России, разумеется, порядок аналогичный», — сказал он в разговоре с журналистами.