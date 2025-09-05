Бывший президент Украины Виктор Янукович осознал разрушительные экономические последствия присоединения к Евросоюзу только после детального анализа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что встраивание Украины в европейскую экономическую систему создавало риски и для России из-за ранее открытых таможенных границ между странами, а также отметил, что Киев должен был оценить потери от разрыва связей с Москвой и потенциальные выгоды от сотрудничества с Брюсселем. По его словам, проведённые расчёты показали катастрофичность такого шага для украинской промышленности и торговли.