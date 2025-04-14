«Лишь инструмент»: Медведчук рассказал о подлинном отношении ЕС к Украине

Европа использует Украину исключительно в качестве разменной монеты для оказания давления на Россию и собственной выгоды. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомним, что ЕС продолжают тянуть с продлением соглашения о беспошлинной торговле на украинские товары, срок действия которого истекает уже 5 июня. Также с 2025 года ужесточились правила пребывания для украинских граждан, и многое другое.

«ЕС в очередной раз демонстрирует свою истинную суть — союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о «непоколебимой поддержке Украины» скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод», — написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По мнению Медведчука, Украина никогда не являлась для Брюсселя партнёром, скорее поставщиком дешёвой рабочей силы и политическим прикрытием. Он призвал украинцев «сбросить розовые очки» и подумать о себе, так как лишь осознав своё реальное положение, жители страны смогут предпринять шаги для защиты своего суверенитета, промышленности и экономики.