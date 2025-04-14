Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 09:10

«Лишь инструмент»: Медведчук рассказал о подлинном отношении ЕС к Украине

Медведчук: ЕС использует Украину для давления на РФ и ради собственной выгоды

Флаги Украины и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Флаги Украины и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Европа использует Украину исключительно в качестве разменной монеты для оказания давления на Россию и собственной выгоды. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомним, что ЕС продолжают тянуть с продлением соглашения о беспошлинной торговле на украинские товары, срок действия которого истекает уже 5 июня. Также с 2025 года ужесточились правила пребывания для украинских граждан, и многое другое.

«ЕС в очередной раз демонстрирует свою истинную суть — союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о «непоколебимой поддержке Украины» скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод», — написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По мнению Медведчука, Украина никогда не являлась для Брюсселя партнёром, скорее поставщиком дешёвой рабочей силы и политическим прикрытием. Он призвал украинцев «сбросить розовые очки» и подумать о себе, так как лишь осознав своё реальное положение, жители страны смогут предпринять шаги для защиты своего суверенитета, промышленности и экономики.

Оружие или деньги: Киев выдвинул ЕС жёсткий ультиматум
Оружие или деньги: Киев выдвинул ЕС жёсткий ультиматум

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что к Украине и, в частности, главе киевского режима Владимиру Зеленскому на Западе относятся с брезгливостью. При этом, по её мнению, политики даже перестали это скрывать, вытирая о Зеленского «окровавленные руки».

Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar