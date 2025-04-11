Запад использовал Владимира Зеленского, а сейчас без стеснения отправляет его на помойку истории. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова экс-госсекретаря Энтони Блинкена о «плане победы» главы киевского режима.

Дипломат напомнила, что Зеленский прибыл в США со своим предложением по урегулированию конфликта на Украине в последние месяцы правления Джо Байдена. Как на днях рассказал Блинкен, Зеленский сам выступил с инициативой передать американским властям право пользования украинскими недрами в обмен на военную помощь, это была часть его «плана победы».

«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — написала Захарова в телеграм-канале.