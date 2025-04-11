Захарова: Запад относится к Зеленскому с брезгливостью и не скрывает этого
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Запад использовал Владимира Зеленского, а сейчас без стеснения отправляет его на помойку истории. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова экс-госсекретаря Энтони Блинкена о «плане победы» главы киевского режима.
Дипломат напомнила, что Зеленский прибыл в США со своим предложением по урегулированию конфликта на Украине в последние месяцы правления Джо Байдена. Как на днях рассказал Блинкен, Зеленский сам выступил с инициативой передать американским властям право пользования украинскими недрами в обмен на военную помощь, это была часть его «плана победы».
«С какой же брезгливостью относятся к Зеленскому его кураторы. Даже не считают нужным это скрывать. Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее издание Politico написало, что Украина предоставила западным странам перечень запросов, касающихся возможного размещения миротворческих сил на своей территории. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что около десяти государств рассматривают возможность направить военных на территорию Незалежной.