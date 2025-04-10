Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 18:48

На Украине в страхе ждут, когда Россия усилит наступление

Замглавы офиса Зеленского Палиса: Россия усилит наступление в апреле или мае

Армия России усилит наступление в зоне СВО в апреле-мае этого года. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса киевского лидера Павел Палиса.

По его мнению, внимание Вооружённых сил России сосредоточится на Покровском направлении. Однако возможна также активизация войск на Купянском, Лиманском и Запорожском участках фронта, пишет «Cтрана.ua».

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В начале апреля Палиса докладывал, что российская армия наращивает личный состав войск в зоне СВО в рамках подготовки к «грядущему масштабному наступлению» сразу на нескольких направлениях. Тогда он предположил, ВС РФ планирует расширить группировку войск до 150 тысяч военнослужащих, что равняется около 15 новых мотострелковых дивизий.

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Shutterstock / FOTODOM / roibu

Лия Мурадьян
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