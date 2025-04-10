На Украине в страхе ждут, когда Россия усилит наступление

Армия России усилит наступление в зоне СВО в апреле-мае этого года. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса киевского лидера Павел Палиса.

По его мнению, внимание Вооружённых сил России сосредоточится на Покровском направлении. Однако возможна также активизация войск на Купянском, Лиманском и Запорожском участках фронта, пишет «Cтрана.ua».