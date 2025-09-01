Мессенджер MAX
1 сентября, 12:58

Янукович заявил, что работал по сближению Киева с ЕС, но там вели себя некорректно

Янукович: ЕС вёл себя высокомерно на переговорах с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perkin Oleksii

Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что при нём Киев целенаправленно двигался к вступлению в ЕС, однако европейские партнёры на переговорах демонстрировали высокомерие и непонимание экономических сложностей страны. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Главную свою задачу Янукович видел в интеграции с ЕС, но столкнулся с некорректным поведением партнёров.

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли», — заявил он.

По словам экс-президента, он лично контролировал и продвигал процесс сближения с Европой, несмотря на возникавшие трудности.

Также в ходе беседы с прессой Янукович заявил о своём последовательном и жёстком неприятии присоединения Украины к НАТО. Такое отношение он объяснял тем, что этот внешнеполитический курс развязал бы в стране гражданскую войну и привёл к уничтожению украинской государственности.

Александра Мышляева
