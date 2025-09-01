Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что при нём Киев целенаправленно двигался к вступлению в ЕС, однако европейские партнёры на переговорах демонстрировали высокомерие и непонимание экономических сложностей страны. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Главную свою задачу Янукович видел в интеграции с ЕС, но столкнулся с некорректным поведением партнёров.

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли», — заявил он.

По словам экс-президента, он лично контролировал и продвигал процесс сближения с Европой, несмотря на возникавшие трудности.