Янукович заявил, что работал по сближению Киева с ЕС, но там вели себя некорректно

Янукович: ЕС вёл себя высокомерно на переговорах с Украиной
Экс-президент Украины Виктор Янукович утверждает, что при нём Киев целенаправленно двигался к вступлению в ЕС, однако европейские партнёры на переговорах демонстрировали высокомерие и непонимание экономических сложностей страны. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Главную свою задачу Янукович видел в интеграции с ЕС, но столкнулся с некорректным поведением партнёров.
«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли», — заявил он.
По словам экс-президента, он лично контролировал и продвигал процесс сближения с Европой, несмотря на возникавшие трудности.
Также в ходе беседы с прессой Янукович заявил о своём последовательном и жёстком неприятии присоединения Украины к НАТО. Такое отношение он объяснял тем, что этот внешнеполитический курс развязал бы в стране гражданскую войну и привёл к уничтожению украинской государственности.