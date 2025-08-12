Сын Януковича лишился недвижимости в Донецке

Недвижимость, принадлежащая сыну Януковича в Донецке, была национализирована властями ДНР. Причиной такого решения послужила регистрация его компаний на территории Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Как сообщается, после начала спецоперации был принят указ, позволяющий национализировать собственность, не имеющую чёткого владельца. Среди объектов, попавших под этот указ, оказались и офисы, связанные с Януковичем-младшим. Причиной признания этих квадратных метров бесхозными стало то, что компания-собственник «Мако-Холдинг», продолжала быть зарегистрированной на подконтрольной Украине территории, куда и уплачивались налоги.

Только в 2023 году Александр Янукович вернулся к делам, зарегистрировал бизнес в Донецке и сразу же начал добиваться помещения площадью более 500 кв. м в бизнес-центре на Богдана Хмельницкого. После неудачных попыток получить офис через администрацию ДНР, сын экс-президента подал в суд на Генпрокуратуру республики. Дальнейшие обращения в Верховный суд также были быстро отклонены.