В Крыму продали национализированное имущество олигархов Украины на 2,2 млрд руб.

Власти Крым в первой половине 2025 года реализовали на торгах национализированное имущество украинских олигархов и политиков. Сумма сделок превысила 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что имущество, ранее принадлежавшее тем, кого в республике считают врагами Крыма и России, активно продаётся. За шесть месяцев 2025 года было реализовано 25 национализированных объектов. Вырученные средства пополнили бюджет региона.

Константинов добавил, что полученные деньги направляются на развитие республики, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей.