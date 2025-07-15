В Крыму продали национализированное имущество олигархов Украины на 2,2 млрд руб.
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Власти Крым в первой половине 2025 года реализовали на торгах национализированное имущество украинских олигархов и политиков. Сумма сделок превысила 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что имущество, ранее принадлежавшее тем, кого в республике считают врагами Крыма и России, активно продаётся. За шесть месяцев 2025 года было реализовано 25 национализированных объектов. Вырученные средства пополнили бюджет региона.
Константинов добавил, что полученные деньги направляются на развитие республики, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Закон, позволяющий признавать имущество недружественных стран и их граждан собственностью Крыма, был принят депутатами Госсовета 18 октября 2022 года. В числе национализированных активов оказались объекты ПАО «Платинум банк» судостроительного завода «Залив», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте и АО «Международный детский медицинский центр «Чайка». Также под национализацию попали имущество компаний «Руслайн ко», «Мегастрой», ЗАО «Ялтинская киностудия», ПАО «Укрсоцбанк», ООО «Каракаш агро» и АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия». Кроме того, в собственность республики перешли АО «Пансионат» и частная недвижимость ряда публичных лиц, включая Владимира Зеленского, певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Джамаладинова) и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.