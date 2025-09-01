Мессенджер MAX
Регион
1 сентября, 12:20

«Это катастрофа»: Янукович выступил с заявлением об Украине в НАТО

Янукович назвал себя убеждённым противником вступления Украины в НАТО

Обложка © РИА Новости / Алексей Куденко

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что он всегда решительно выступал против присоединения к НАТО, поскольку из-за этого в стране началась бы гражданская война. Об этом он сообщил журналистам.

Янукович сказал, что он всегда осознавал, что Украина будет разрушена, если решит вступить в альянс.

«Я был всегда категорическим и убеждённым противником вступления Украины в НАТО. Я всегда чётко и отчётливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда. Это прямая дорога к гражданской войне», — отметил он.

Рютте: Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Ранее президент США Трамп заявил, что Киев получит гарантии безопасности, но в альянс страна не вступит никогда. Вместе с тем в итальянский премьер Мелони предлагает защищать Украину коллективно, но без членства в блоке.

