«Это катастрофа»: Янукович выступил с заявлением об Украине в НАТО

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что он всегда решительно выступал против присоединения к НАТО, поскольку из-за этого в стране началась бы гражданская война. Об этом он сообщил журналистам.

Янукович сказал, что он всегда осознавал, что Украина будет разрушена, если решит вступить в альянс.