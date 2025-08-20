Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без членства в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила с инициативой предоставления Украине гарантий безопасности без её официального членства в НАТО. Согласно предложенному плану, союзники Киева должны будут в течение 24 часов согласовывать военную поддержку в случае возобновления конфликта с Россией.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, характеризует этот формат как «НАТО-Лайт». Он не предполагает вступления Украины в альянс, но включает механизм коллективной помощи, аналогичный действию пятой статьи устава НАТО, что позволит оперативно координировать ответные меры при эскалации ситуации.

По данным источников, план предусматривает предоставление Киеву быстрой и непрерывной военно-технической и экономической поддержки, укрепление обороноспособности украинской армии, а также введение санкционных мер против России. Вопрос о возможной отправке иностранных войск на территорию Украины остаётся открытым и не детализирован в предложении.