18 августа, 21:34

Мелони призвала к единству в поиске решения кризиса на Украине

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на встрече в Белом доме, подчеркнув необходимость совместных действий для стабилизации ситуации на Украине. По её словам, это необходимо для обеспечения безопасности всей Европы.

«Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это вместе. Италия полностью поддерживает все усилия (США. — Прим. Life.ru). Гарантировать мир мы должны все вместе для безопасности наших стран», — отметила Мелони.

Премьер подчеркнула, что встреча открывает новую фазу дипломатических усилий. Кроме того, она напомнила о предложении Италии предоставить Украине гарантии защиты на основе пятой статьи устава НАТО.

А ранее с подобным заявлением выступил и британский премьер-министр Кир Стармер. По его мнению, необходимо обеспечить безопасность не только Украины, но и всей Европы. Вопросы безопасности выходят за рамки отдельных государств и напрямую касаются Соединённого Королевства, уверен Стармер.

Тимур Хингеев
