Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы
Кир Стармер. Обложка © X / Keir Starmer
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением, в котором акцентировал внимание на необходимости укрепления безопасности не только Украины, но и всей Европы. Об этом он сообщил на встрече с лидерами ЕС и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.
По словам главы британского правительства, вопросы безопасности выходят за рамки отдельных государств и напрямую касаются Соединённого Королевства. Он отметил, что сохранение стабильности на континенте является приоритетом для Лондона.
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею об организации трёхсторонних переговоров с участием США, Украины и России. По его мнению, необходимо провести и четырёхстороннюю встречу, на которой будет представлена Европа.