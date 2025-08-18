Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением, в котором акцентировал внимание на необходимости укрепления безопасности не только Украины, но и всей Европы. Об этом он сообщил на встрече с лидерами ЕС и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

По словам главы британского правительства, вопросы безопасности выходят за рамки отдельных государств и напрямую касаются Соединённого Королевства. Он отметил, что сохранение стабильности на континенте является приоритетом для Лондона.