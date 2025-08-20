Эстония поставила отправку войск в зависимость от встречи Путина и Зеленского

Эстония выразила готовность предоставить для операции на Украине целую роту своих военнослужащих-миротворцев. Такое заявление в ходе онлайн-встречи так называемой «коалиции желающих» сделал глава эстонского правительства Кристен Михал, передаёт телерадиокомпания ERR .

При этом премьер-министр оговорился, что развёртывание контингента станет возможным исключительно после проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, а также последующего трёхстороннего саммита с участием американского лидера Дональда Трампа. По словам Михала, лишь после этого появится возможность обсуждения вопросов безопасности, гарантий и того, какой вклад в процесс смогут внести Соединённые Штаты и Европа.