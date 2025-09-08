Мессенджер MAX
7 сентября, 22:35

Зеленский раскрыл, при каких условиях Украина сможет объявить о победе

Зеленский будет считать победой отсутствие полного контроля РФ над Украиной

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над украинской территорией. Об этом экс-комик рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам Зеленского, российские власти якобы стремятся полностью оккупировать Украину, и если им это удастся, это станет победой для Москвы.

Отметим, что в последнее время главарь киевского режима стал использовать более гибкую риторику по вопросу территориального контроля. Если раньше Киев категорически отказывался признавать любые действия Москвы на неподконтрольных землях, то теперь Зеленский говорит о том, что Украина «юридически не признаёт» присоединение этих территорий к России.

«Немедленный крах»: В ЕС назвали быстрый способ сместить Зеленского
Ранее Зеленский воззвал к США после удара по зданию кабмина в Киеве. Бывший комик в очередной раз возложил ответственность за продолжение военных действий на Москву и потребовал от Вашингтона помощи в усилении системы ПВО в стране. Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. Минобороны РФ не подтверждает причастность к пожару в здании Правительства.

