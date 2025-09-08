Зеленский раскрыл, при каких условиях Украина сможет объявить о победе
Зеленский будет считать победой отсутствие полного контроля РФ над Украиной
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над украинской территорией. Об этом экс-комик рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.
По словам Зеленского, российские власти якобы стремятся полностью оккупировать Украину, и если им это удастся, это станет победой для Москвы.
Отметим, что в последнее время главарь киевского режима стал использовать более гибкую риторику по вопросу территориального контроля. Если раньше Киев категорически отказывался признавать любые действия Москвы на неподконтрольных землях, то теперь Зеленский говорит о том, что Украина «юридически не признаёт» присоединение этих территорий к России.
Ранее Зеленский воззвал к США после удара по зданию кабмина в Киеве. Бывший комик в очередной раз возложил ответственность за продолжение военных действий на Москву и потребовал от Вашингтона помощи в усилении системы ПВО в стране. Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. Минобороны РФ не подтверждает причастность к пожару в здании Правительства.