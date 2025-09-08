Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой ситуацию, при которой Россия не получит полный контроль над украинской территорией. Об этом экс-комик рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам Зеленского, российские власти якобы стремятся полностью оккупировать Украину, и если им это удастся, это станет победой для Москвы.

Отметим, что в последнее время главарь киевского режима стал использовать более гибкую риторику по вопросу территориального контроля. Если раньше Киев категорически отказывался признавать любые действия Москвы на неподконтрольных землях, то теперь Зеленский говорит о том, что Украина «юридически не признаёт» присоединение этих территорий к России.