В Киеве загорелось здание кабинета министров после ночной атаки

Пожар охватил здание правительства Украины в Киеве после массированного удара. Огонь виден с Майдана, сообщает украинское издание «Страна».

Ночью 7 сентября Киев подвергся массированной атаке. В результате удара по Печерскому району загорелось правительственное здание на Крещатике, заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, вероятно, сработала система ПВО, но точные причины возгорания пока уточняются.

Местные жители и паблики публикуют видео и фото, на которых видно густой дым над кабмином. «Суспільне» со ссылкой на источники также сообщило о пожаре в здании кабинета министров. Информации о масштабах разрушений и ущербе пока нет. Власти Украины официально не прокомментировали ситуацию.