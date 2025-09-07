Новости СВО. ВС РФ берут в клещи ВСУ под Шандриголово, контролируют ключевую трассу Славянск – Изюм, названы чудовищные потери Киева, 7 сентября Оглавление Бои под Константиновкой: ВС РФ зачищают Полтавку и продвигаются к Ямполю Удар по тылам ВСУ: российские БПЛА уничтожили пункт подготовки дронов под Черниговом Итоги провала ВСУ в Курской области: артиллерия РФ громит цели в Сумской области Потери ВСУ в СВО: названа шокирующая цифра в 1,8 миллиона человек Скандал с наёмником в ВСУ: Германия экстрадировала с Украины насильника Армия России перерезала дорогу на Славянск, потери Киева приближаются к двум миллионам, педофил из Германии стал «героем Донбасса» в ВСУ — дайджест Life.ru. 6 сентября, 21:07 Армия России перерезала трассу на Славянск. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Бои под Константиновкой: ВС РФ зачищают Полтавку и продвигаются к Ямполю

Российские войска почти завершили зачистку села Полтавка, находящееся вблизи Константиновки. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. В населённом пункте остались лишь точечные очаги сопротивления.

На севере ДНР подразделения ВС РФ продвигаются к Ямполю. По предварительной информации, освобождено село Переездное. Также поступают сообщения, что Армия России берёт под огневой контроль трассу, соединяющую Славянск и Изюм. Здесь уже работают наши БПЛА.

— До недавнего времени трасса считалась тыловой дорогой снабжения ВСУ. Теперь же логистика противника нарушена и здесь, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Южная часть Шандриголово перешла под контроль российских войск. Фактически ВСУ попали в окружение, так как наступление идёт ещё и с севера, а с запада река Нитриус.

Карта СВО на 7 сентября 2025 года. Армия России продвигается в Шандриголово. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Удар по тылам ВСУ: российские БПЛА уничтожили пункт подготовки дронов под Черниговом

Всё чаще Армия России работает по территории Черниговской области. На днях там был нанесён удар по пункту подготовки и запуску беспилотников. А накануне ВС РФ разбросали листовки с призывом к местным жителям сообщать координаты ВСУ. Они были замаскированы под купюры 100 гривен.

Расчёты БПЛА Южного военного округа сбрасывают на позиции ВСУ агитационные листовки с призывами к добровольной сдаче в плен и инструкциями по выходу на связь с подразделениями ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

Итоги провала ВСУ в Курской области: артиллерия РФ громит цели в Сумской области

Войска Зеленского не предпринимают попыток войти в Курскую область. При этом российские артиллеристы и лётчики продолжают уничтожение целей, находящихся в Сумской области. Здесь же завершается освобождение Юнаковки, через которую когда-то ВСУ снабжали свою группировку в Судже.

Потери ВСУ в СВО: названа шокирующая цифра в 1,8 миллиона человек

Советник президента России Антон Кобяков рассказал, что ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 миллиона человек. По его словам, этим цифрам есть подтверждение.

— Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов, — сообщил Кобяков.

Military Watch Magazine отмечает, что нехватка личного состава в подразделениях Украины только нарастает. Журналисты приводят в качестве доказательства слова украинских боевиков, которые сами жалуются на это.

— Бригады стоят на линии фронта с укомплектованностью 30%. По уставу они вообще небоеспособны. Однако им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут, — говорит бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов»* Богдан Кротевич.

Он объяснил, что даже мобилизация 100 тысяч человек не исправит положение и никаких резервов у Зеленского тоже нет.

Армия России завершает освобождение Юнаковки. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Скандал с наёмником в ВСУ: Германия экстрадировала с Украины насильника

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в рядах ВСУ воевал гражданин Германии, которого прокуратура Бамберга обвинила в нескольких случаях изнасилования. Все шесть случаев им снимались на телефон, кроме того, у него обнаружена детская порнография. Местные СМИ выяснили, что мужчина служил в Бундесвере, а после увольнения отправился на Украину. Ранее его представляли как «героя Донбасса».

Известно, что преступления он начал совершать ещё в подростковом возрасте. Самое интересное, что наёмника экстрадировали с Украины, то есть Киев сдал же своего «героя». Украинских же преступников режим Зеленского достаёт из тюрем и отправляет на передовую. Многие из них предпочитают сдаться в плен.

* Террористическая организация, запрещённая в России

Авторы Даниил Черных