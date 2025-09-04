Киев попытался представить удар по пункту БПЛА как «атаку гуманитарной миссии»

На Украине вновь попытались выдать уничтожение пункта подготовки и запуска беспилотников как поражение гражданского объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию», чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ», — указали в ведомстве.