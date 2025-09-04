Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 16:02

Киев попытался представить удар по пункту БПЛА как «атаку гуманитарной миссии»

Обложка © Telegram/ Минобороны России

На Украине вновь попытались выдать уничтожение пункта подготовки и запуска беспилотников как поражение гражданского объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию», чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ», — указали в ведомстве.

Напомним, что российские бойцы нанесли удар «Искандером» по пункту подготовки и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение до десяти боевиков и восьми единиц автомобильного транспорта с пусковыми установками.

Полина Никифорова
