МО РФ показало видео удара «Искандером» по ВСУ, который Киев пытался выставить как «атаку гуммиссии»

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по пункту подготовки и запуска беспилотников дальнего действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Данное заявление сделала пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили пункт подготовки и запуска БПЛА ВСУ в Черниговской области. Видео © Telegram /Минобороны России

Согласно заявлению ведомства, средствами воздушной разведки была обнаружена подготовка к запуску ударных БПЛА с грунтовой взлётной полосы. Высокоточный удар нанесён по транспортным машинам с пусковыми установками противника, что сорвало планировавшийся запуск беспилотников.

«Расчётом ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесён высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван», — говорится в заявлении.

В Минобороны уточнили, что средствами объективного контроля подтверждено уничтожение до десяти боевиков и восьми единиц автомобильного транспорта с пусковыми установками. При этом киевский режим попытался представить уничтожение военных целей как удар по гражданским объектам, в частности, по «гуманитарной миссии по разминированию», чтобы скрыть боевые подразделения.