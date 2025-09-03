Раскрыто мощное оружие Армии России, способное разгромить подземные центры Сырского

Российские вооружённые силы имеют все необходимые средства для поражения подземных учебных центров Украины. Об этом в интервью NEWS.ru заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По словам военачальника, для разрушения подобных укрытий на глубине до 100 метров и более могут применяться баллистические ракеты «Орешник», фугасные авиабомбы ФАБ-1000 или ФАБ-1500, а также специальные снаряды с бетонобойными стержнями. Генерал подчеркнул, что у российской армии достаточно боеприпасов как авиационного, так и ракетного базирования для решения таких задач.

«У нашей армии есть достаточно боеприпасов как авиационных, так и ракетных, чтобы разрушить всё, что находится или прячется под землёй на глубине до 100 метров и более», — заявил Липовой.