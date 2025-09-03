«Герани», «Герберы» и X-101: Шквал ударов возмездия накрыл Украину в ночь на среду

Минувшей ночью российские вооружённые силы нанесли ракетные удары по украинским объектам, используя ракеты Х-101 и беспилотники «Герань» и «Гербер». Об этом узнал телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, Одесса и Одесская область подверглись наиболее мощным атакам. Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре, судоремонтному заводу, складским помещениям и военным объектам. В свою очередь, украинское издание «Страна.ua» сообщает о мощном попадании в Черноморске, после которого в городе отключили электричество и водоснабжение.

Глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил факт удара по городу и прилегающим территориям. Он сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры и четырёх энергетических объектов ДТЭК.

Такж сообщается о мощных взрывах в Павлограде, где расположено предприятие, занимающееся производством ракетного топлива. Жители окрестностей Днепропетровска также слышали хлопки. Руководитель Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак подтвердил информацию о взрывах и возникшем пожаре после налёта беспилотников. По его данным, российские силы применили дроны и РСЗО «Град», «Герань-2», «Ланцет» и «Молния».