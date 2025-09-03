Мессенджер MAX
3 сентября, 06:24

В Сумской области нашли «бермудский треугольник», где пропадают мобилизованные ВСУшники

ТАСС: Мобилизованные в ВСУ исчезают под Андреевкой спустя сутки после прибытия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Недавно мобилизованные украинцы исчезают буквально на следующий день после прибытия на передовую в районе Андреевки в Сумской области. Об этом сообщили представиетли российских силовых ведомств.

По информации источников, в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ продолжается практика формирования штурмовых отрядов из молодых бойцов, недавно прибывших из учебных центров. Родственники мобилизованных отмечают тревожную тенденцию: многие из новобранцев пропадают сразу после попадания на фронт, что вызывает серьёзные опасения.

Кроме того, сообщается о неудачной попытке украинских войск провести контратаку в районе Андреевки с использованием одной из таких штурмовых групп 71-й бригады. Операция закончилась провалом — в ходе боя была потеряна бронемашина «Козак», что усугубило ситуацию на поле боя, сообщает ТАСС.

Житель Суджи рассказал, как ВСУ убирали свидетелей своих преступлений
Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области внезапно исчезли около 250 военнослужащих из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подсчёты вели родственники погибших, однако в список входят далеко не все фамилии.

